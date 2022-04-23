اليوم وغدا.. نادية الجندي في ضيافة ياسمين عز ببرنامج كلام الناس

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تستضيف الإعلامية ياسمين عز، اليوم السبت الفنانة الكبيرة نادية الجندي في برنامج كلام الناس الحلقة 22 التي ستعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد موعد لقاء نادية الجندي في برنامج كلام الناس

نادية الجندي برنامج كلام الناس

ستحل الفنانة نادية الجندي ضيفة الإعلامية ياسمين عز ببرنامجها كلام الناس وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

وكانت قد روجت الفنانة الكبيرة لحلقتها اليوم السبت ونشرت مجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصور قائلة: “انتظروني غدا إن شاء الله مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز في برنامج كلام الناس.. حلقتين يومي السبت ٢٣ إبرايل والأحد ٢٤ إبريل علي قناة أم بي سي مصر الساعة 12 بعد منتصف الليل".

لقاء نادية الجندي

وخطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار بإطلالتها المميزة على السوشيال ميديا حيث تظهر بلوك جديد خلال حوارها التلفزيوني اليوم السبت.

وظهرت في الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهوره مرتدية بنطلون من اللون الأسود وبلوزة ناعمة باللون الأبيض يتخللها خطوط ورسومات باللون الأسود وتتميز بستايل ناعم ورقيق، ونسقت معه صندل باللون الأسود، وفيما يخص المجوهرات ارتدت عقد ذهبي على رقبتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر انسيابية على الجانبين بشكل كثيف أما المكياج لـ علاء التونسي وجاء مشرقًا.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة حنان ماضي ضيفة الإعلامية ياسمين عز أمس الجمعة في برنامج كلام الناس الحلقة 21 وفاجئت الجميع في أول ظهور لها بالحجاب على الشاشة وقالت إن السبب إصابتها بفيروس أوميكرون.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مشاركتها في بطولة مسلسل "زي السكر" ضمن موسم رمضان 2020 وشاركها في البطولة كلا من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وكان العمل تأليف أمين جمال، و إخراج وائل إحسان، وهو أول عمل يجمعها بالفنانة نبيلة عبيد بعد سنوات من تنافسهما في السينما المصرية.