/693776/تنظيم-قافلة-طبية-للكشف-والتحاليل-وصرف-الأدوية-المجانية-لعدد-من-قرى-دمنهور

في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.

دوت الخليج

نظمت جامعة دمنهور برعاية هشام آمنه محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ووحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية الوسطانية بالوحدة القروية بكوم البركة بنطاق المركز بحضور لفيف من أساتذة كلية الطب والإدارة الصحيه بكفر الدوار، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بالإضافة إلى عمل أشعة وتحاليل مجانا وصيدلية متنقلة لصرف أدوية مجانية لكافة المرضى.

الكشف المجاني على ٣٠٤ حالة بعدد من التخصصات

تم خلالها الكشف المجاني على ٣٠٤ حالة بعدد من التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط لعدد ٢٥٠ حالة من خلال كلية التمريض، بجانب التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية"، لعدد ١١٢ رأس من الماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

توفير أسطوانات بوتاجاز بسعر المصنع

كما تضمنت القافلة توفير أسطوانات بوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من التموين، وكذلك تقديم خدمات التضامن الاجتماعي للمواطنين، بجانب أنشطة ثقافية ورسومات للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وبيت ثقافة سيدي غازي، فضلاً عن قيام فرع محو الأمية بالتوعية بأهمية الإلتحاق بفصول محو الأمية والتعريف بمواعيد الاختبارات.