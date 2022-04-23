/693775/محافظ-البحيرة-يرسل-برقية-تهنئة-للرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-تحرير-سيناء

دوت الخليج

يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية، أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بذكرى تحرير سيناء، والتى أثبتت قدرة وبراعة القوات المسلحة المصرية بأبطالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لهذا الوطن، فضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء والفداء، أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وأبدا فخراً لكل المصريين.

ونسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود فخامتكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل الخير والإزدهار والنماء وأن يوفقكم فى تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي ، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام الله عليكم.

برقيات تهنئة لكل من

كما بعث اللواء هشام آمنة ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول/ محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق/ أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية .