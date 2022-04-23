بعد حفلة تعذيب فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد 5 من أصدقائه بالإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حدادا، مصرعه على يد صديقه وبمساعدة 4 من أصدقائه، بعد أن استدرجه إلى منزل الأخير، بعزبة البهتيني، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، ومارس عليه حفلة تعذيب حتي فارق الحياة، لخلافات بينهم، ثم ألقوا به في ترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل التعذيب أجراها الأخير بعدما استدرجه إلى منزله بعزبة البهتين التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لخلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقل رجال للمباحث إلى مكان الواقعة وتم معاينه الجثمان وتم اخطار النيابة العامة التي ناظرت الحادث وأمر ت بنقل جثه المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم هو "أحمد .ع"، يعمل بائع فول وفلافل، ومقيم عزبة البهتيني بالإسماعيلية، استدرج صديقه "أحمد. ق"، 35عامًا، يعمل حدادًا، مقيم منطقة الحكر بقسم ثانٍ، بمساعدة 4 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة، وتم إلقاء الجثمان في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.