اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وفي سياق آخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

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