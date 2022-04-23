نائبا عن مدبولى.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة.

وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

شهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وكان خالد عبدالعال، أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الاشغالات فى محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.

وطالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ، على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.