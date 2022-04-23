افتتاح موسم الصيد الجديد فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وقالت الادارة، فى بيان اليوم، إنه تم افتتاح البحيرة بعد فترة المنع التى بلغت 4 أشهر بعد اجراء التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات المعنية، وعقب الانتهاء من خطة تنمية وتطوير البحيرة بعد استخراج العوائق بالبحيرة.

وأضافت الادارة أن عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسى، وهى: مرسى اغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صياد بخلاف حوالى 1000 شخص آخرين من العاملين فى الخدمات المعاونة لهم.

وبدوره، أكد الدكتور سليمان عياش مدرس الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية فى كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش على أهمية بحيرة البردويل بشمال سيناء لما تضمه من ثروات وتميزها على مستوى العالم اقتصاديا وبيئيا.

وأوضح "عياش" أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبرى والكابوريا، وأنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز: منها بوغازين طبيعيين هما: الزرانيق وأبو صلاح، وبوغازين آخرين صناعيين برقمى 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التى تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوى لسكان المحافظة وباقى محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعى أو الصناعى أو الصحى.

ولفت "عياش" إلى أنه يعمل فى البحيرة حوالى 5000 صياد تعتبر البحيرة هى مصدر دخلهم الوحيد من أهالى المحافظة، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب باجمالى من 30 – 50 ألف فرد من الصياين والعاملين وأسرهم.

وأضاف "عياش" أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هى : حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، حرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هى : التلول ، أغزيوان ، النصر ، ونجيلة.

يذكر أن إدارة بحيرة البردويل قررت إغلاق البحيرة بشمال سيناء فى نهاية ديسمبر الماضى، وتم منع الصيد فى المسطح المائى للبحيرة لمدة 4 أشهر حتى تتاح فرصة توالد وتكاثر الأسماك ونمو حجم الزريعة والأسماك الصغيرة، علاوة على استكمال أعمال التطوير التى تجرى بها وإزالة العوائق.