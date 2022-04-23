/693780/وزيرة-التضامن-بمناقشات-تبرعات-الجمعيات-الأهلية-نعلن-بشكل-دورى-عن-كل-التبرعات-و-نفتح-أبوابنا-أمام-الجميع-للإطلاع-على-جهود-مراقبتها

قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، أن هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن بمناقشات «تبرعات الجمعيات الأهلية»: نعلن بشكل دورى عن كل التبرعات.. و نفتح أبوابنا أمام الجميع للإطلاع على جهود مراقبتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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