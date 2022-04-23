/693779/النائب-علاء-قريطم-يهنىء-الرئيس-السيسي-والقوات-المسلحة-بعيد-تحرير-سيناء-ستظل-دائما-وأبدا-فخرا-لكل-المصريين

هنأ النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا: إنها ستظل دائماً وأبدا فخراً لكل المصريين، تذكرنا جميعا ببطولاته، ودفاع قواته المسلحة بالروح والدم عن أرضه.

دوت الخليج

النائب علاء قريطم يهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء ستظل دائماً وأبدا فخراً لكل المصريين

ولف قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى التاريخ المضىء للقوات المسلحة المصرية، التي سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ، وخلال العقود الماضية في الدفاع عن الوطن وترابه ووحدته واستقراره. مشيرا: إلى أن عيد تحرير سيناء، يذكرنا بالآمال التي عقدها الشعب المصري على قواته المسلحة، حتى استطاعت تحقيق النصر المشهود في حرب أكتوبر 1973.

وأشار عضو النواب، إلى النهضة الشاملة التي تشهدها سيناء اليوم، فمنذ 2014، وسيناء على صدارة أولويات التنمية في مصر. وهناك مئات المشاريع التي تنفذ في الإسكان، وفي التنمية الزراعية والصناعية والسياحية ومشروع التجلي الأعظم وغيرها للنهوض بها.

واختتم قريطم، بالإعراب عن خالص تمنياته للوطن، تحت قيادته السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، استمرار تحقيق النصر والفرحة بالأمجاد والأعياد الوطنية. وتحيا مصر قوية قادرة على مواجهة الإرهاب والتطرف ومختلف التحديات، أملا في وطن مزدهر اقتصاديًا وماليا، ترفع راياته خفاقة بين الأمم.