«مستقبل وطن» يواصل حملة إفطار صائم بالجيزة

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واصلت أمانة حزب مستقبل وطن، حملة “إفطار صائم” توزيع وجبات الإفطار الساخنة بمنطقة طريق سقاره السياحي، اليوم، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج مواصلة حملة إفطار صائم بالجيزة لليوم 21 على التوالي شهد اليوم برعاية المستشار جمال راجح عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وبدعم محمد جمال راجح وعدنان هاني راجح والمهندس هشام راجح والمهندس هيثم راجح أعضاء الحزب، توزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وعلى المارة وعلي البائعين الجائلين اثناء اذان المغرب بمنطقة طريق سقاره السياحي. ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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