/693771/سليمان-عطيوي-ما-نفذته-الدولة-من-مشروعات-قومية-منذ-2014-في-سيناء-معجزة-حقيقية

وصف النائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات في سيناء منذ 2014 وحتى اليوم في شتى المجالات، سواء مشاريع سكنية أو زراعية أو سياحية أو صناعية بأنه معجزة حقيقية في سنوات قليلة، منوها بتنفيذ وزارة الإسكان 462 مشروعا في سيناء بمليارات الجنيهات.

دوت الخليج

ما نفذته الدولة من مشروعات قومية منذ 2014 في سيناء معجزة حقيقية

وأشار عطيوي في تصريحات له اليوم، وتزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين. وكلها تحسب لحكم الرئيس السيسي ورؤيته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعمير سيناء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين مستوى المعيشة لأهالي سيناء، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم، مفردات لعملية تنموية واسعة تقوم بها الدولة في سيناء، تسعد ملايين المصريين.

وشدد النائب سليمان عطيوي، على أن مشروعات الإسكان وحدها في سيناء وصلت إلى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3.77 مليار جنيه، وفي مجال الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 129 مشروعاً بإجمالى أطوال 1034 كم، بجانب تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، باستثمارات 720 مليون جنيه، وهذه وغيرها تشهد بالتنمية الشاملة في سيناء.