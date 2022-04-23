/693770/بعد-كلامه-عنها-بشرى-لـ-محمد-دياب-ابن-أصل-وعندك-أخلاق-وعرفان-حقيقي

حرصت الفنانة بشرى أن توجه رسالة شكر للمخرج محمد دياب بعد أن ذكر اسمها في لقاء تلفزيوني له وتحدث عنها خلال حواره.

دوت الخليج ينشر رسالة بشرى لـ محمد دياب

بشرى والمخرج محمد دياب

وكان المخرج محمد دياب قال في لقائه التلفزيوني الأخير أن بشرى هي كانت أول مَن آمن به وأنتج له أول فيلم في حياته والذي حمل اسم “678”، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا.

وأضاف: “الفنانة بشرى ربنا يكرمها اقتنعت بيّا وقالتلي هنتجلك أول فيلم مع شركة نيوسينشري، وروحت أول يوم يا جماعة وأنا عمري ما كنت مسكت كاميرا في حياتي، الناس كانت بتضحك، بس أنا كنت واثق في نفسي، كنت عارف إني هطلع قدام الكاميرا صدق، وهخلي الممثلين يبقوا صادقين”.

وضم فيلم 678 في بطولته عدد من النجوم مثل بشرى ونيللي كريم وناهد السباعي وماجد الكدواني وسوسن بدر وباسم سمرة وأحمد الفيشاوي ويارا جبران وآخرين.

رسالة بشرى

وعلقت بشرى على صورة المخرج محمد دياب التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “سمعت الحوار كله واتفاجئت في الدقيقة 1:48 في نهاية الحوار إنك جبت سيرتي بالخير.. بشكرك من قلبي”.

وأضافت قائلة: “لأنك ابن أصل وعندك أخلاق قبل ما يكون عندك فكر وموهبة وحقيقي بفخر وبفرح بكل إنجازاتك ونجاحاتك لأنك مختلف ودؤوب وبتذاكر بضمير ومش مستعجل وعندك عرفان حقيقي لكل اللي ساهم أو ساعد في مشوارك”.

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وتابعت: “أنت نموذج حقيقي للذكاء والأخلاق والموهبة مجتمعين.. أثرت فيا بمجرد تذكرك ليا في وقت ناس كتير مصابة بذاكرة السمك في زمن التلاهي واللخبطة.. شكرا محمد دياب.. مش هنسى إن جائزة أحسن ممثلة كانت بفضل اجتهادك وإيمانك بيا كممثلة زي ما أنا آمنت بيك وغامرت بيك كمخرج لأول مرة في فيلمنا اللي بعتبر إن أنت ابوه وأنا أمه 678”.ومن جانبه المخرج محمد دياب.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد دياب، كان مسلسل Moon Knight فارس القمر الذي وصل به للعالمية بتعاونه مع شركة مارفل بجانب عدد من المخرجين.