النائب حازم الجندى بمناقشات طلب تبرعات الجمعيات الأهلية : الإعلانات المستفزة لابد أن تتوقف.. فيديو

/693763/النايب-حازم-الجندى-بمناقشات-طلب-تبرعات-الجمعيات-الاهلية--الاعلانات-المستفزة-لابد-ان-تتوقف-فيديو

أكد النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ على أهمية الرقابة على الجمعيات الاهلية، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.

دوت الخليج

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم ، والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات التى تتلقاها مؤسسات العمل الأهلى، منوها انه يجب ان يكون هناك شفافيه في امو التبرعات”.

النائب حازم الجندى بمناقشات طلب تبرعات الجمعيات الأهلية : الإعلانات المستفزة لابد أن تتوقف

وعقب النائب حازم الجندى عضو المجلس انه يوجد اعلانات لبعض الجميعات تكون مستفزة ايضا وهو ما يستدعى النظر في هذا الامر لتوقفها.

وتساءل النائب حازم الجندى عضو المجلس عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها”.