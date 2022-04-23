النائب محمود مسلم بمناقشات "تبرعات الجمعيات الأهلية":لا يجوز ترك الجمعيات كشوكه فى ظهر الوطن

/693769/النائب-محمود-مسلم-بمناقشات-تبرعات-الجمعيات-الأهليةلا-يجوز-ترك-الجمعيات-كشوكه-فى-ظهر-الوطن

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن العمل الأهلي جزء لا يتجزءا من منظومة التنمية فى مصر مضيفا:" هو الضلع الثالث فى التنمية، وبالتالي لا يمكن انتتحول لاذرع هجومية”.

دوت الخليج

وأشار الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ،اليوم ،والتى خصصت لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات التى تتلقاها مؤسسات العمل الأهلى قائلا :هناك زاويتين يجب مراجعتهما بشكل دقيق وهما الرقابة والحرية على عمل هذة الجمعيات .

الجمعيات الأهلية لايمكن أن تتحول لأذرع حكومية بشكل كامل

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن الجمعيات الأهلية لايمكن أن تتحول لأذرع حكومية بشكل كامل وقال:لدينا تاريخ كبير فى هذا المجال وهو تاريخ مشرف ،ولدينا أيضا تاريخ قريب استغل لأغراض سياسية أو أجنبية .

وشدد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،على ضرورة الإ تتحول الجمعيات الأهلية ل شوكة فى ظهر الوطن ،ولانريد أن تكون إدارتها أيضا تابعة لوزارة التضامن مشيدا بفكرة تاسيس الاتحاد النوعى للجمعيات موخرا للتنسيق بينها حتى لا يحصل مواطن على اكثر من خدمة ويحرم اخر.

يجب ان تكون وزارة التضامن الاجتماعي ملمة بشكل كبير بانشطة وبرامج الجمعيات

وقال :يجب أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي ملمة بشكل كبير. بانشطة وبرامج الجمعيات دون التدخل فى ادارتها.. ولا يجوز ترك الجمعيات كشوكه فى ظهر الوطن”.

وأشاد الدكتور محمود مسلم فى نهاية كلمته بدور مؤسسة مصر الخير التنموى .وقال:مؤسسة مصر الخير تقدم كل أشكال التنمية وتعمل بشكل محترف وتساعد أيضا فى إجراء عددا من الأبحاث الهامة وتشجيع المتفوقين بالاضافة الى التدريب والتشغيل ودعم المحتاجين.