/693768/زغاريد-في-جنازة-أطباء-دمياط-ووالدهم-دي-كانت-زفتهم-للجنة

حالة من الحداد وتلاحم أصوات الزغاريد مع البكاء في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ، أثناء تشييع جنازة أشقاء دمياط.

دوت الخليج

وقال أحمد محمد عثمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن جنازة أبنائه كانت مهيبة وأنه يعتبرهم شهداء في الجنة، وهذه كانت بالنسبة له بمثابة حفلة تخرج لأبنائه للقاء بارئهم، وأنه عندما سمع زغاريد أهالي بلده مصحوبة ببكائهم أحس أن أولاده يزفون إلى الجنة.

وأضاف والد الأشقاء الثلاثة أن الدكتورة آيه الأخت الأكبر للأشقاء للأطباء، كانت "خطوبتها" في نفس يوم الوفاة، وكانت الأسرة تستعد لاسقبالهم منذ تحديد يوم قراءة الفاتحة.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وانتقال سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان.

كما أسفر الحادث عن إصابة إصابة محمود الكحلاوي مصطفى 20 سنة، نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزي.