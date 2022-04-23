توريد 4751 طن قمح لصوامع قنا منذ بدء الموسم.. والمحافظ يقرر صرف حافز للمزارعين

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم اليوم توريد 122 طن من محصول القمح للصوامع و الشوّن بالمحافظة ليصبح إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الان 4751 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

دوت الخليج

وأضاف الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين ، الزراعة ، هيئة سلامة الغذاء ، الجهة المسوقة ، الوزّان ، أمين العهدة " ، مشيرا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيه ، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيه ، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه ، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

حافز توريد للمزارعين

وأكد الداودي على انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط ، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة ٥٠ جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة ١٥ جنيها لكل أردب ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

المساحة المزروعة 101 ألف فدان

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان ، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن ، موزعة على ( ٤ صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية ١٩٠ الف طن - ٨ شوّن بإجمالى سعة تخزينية ١٤ الف طن - بنكر بسعة تخزينية ٢٤ الف طن ) .