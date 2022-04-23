/693762/اللواء-طارق-نصير-مهنئا-الرئيس-السيسي-بالذكري-الـ40-لتحرير-سيناء--ستظل-رمزا-للسلام-والتنمية

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والفريق اول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 40 لتحرير سيناء.

دوت الخليج

قال اللواء طارق نصير، أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرتة بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذة الأرض حصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترأبها الوطني.

اللواء طارق نصير مهنئا الرئيس السيسي بالذكري الـ40 لتحرير سيناء: ستظل رمزا للسلام والتنمية

وأضاف: على مدار أربعين عامامن تحرير سيناء كانت هذة البقعة الغالية في بؤرة اهتمام الوطن حتى أصبحت رمزآ للسلام والتنمية وشاهدا على ماتحقق في مختلف أرجاء الوطن من انجازات في شتي مجالات البنية الأساسية وقطاعات الأنتاج والخدمات.

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ : سيظل تحرير سيناء فخرا لجموع المصريين الذي قدم فية أبناء مصر الأوفياء أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.

ودعا اللواء طارق نصير المولي عز وجل ان ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار ويحفظ أهلها وقيادتها من كل مكروة وسوء.