/693757/سكك-حديد-مصر--تشغيل-قطارات-إضافية-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 25/4/2022 إلي 11/5/2022 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

دوت الخليج

تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش هذا بالإضافة الى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط، وبيانها كالآتي :

أولا : القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثه مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي : -

• قطار 1938 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 1939 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 الي 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 1943 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

• قطار 1940 ثالثه مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022

• قطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

ثانيا :قطارات ذات تهويه ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكيه يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي : -

• قطار 2202تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

• قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

• قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 7282 /4/2022 الي ليلة0111 /5/2022

• قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

وبذلك يكون قد تم اضافة عدد64قطار مكيف وعدد52 قطار تهوية ديناميكيه بإجمالى 116 قطار.

رابعاً : قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة

• يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد