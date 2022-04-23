70 مليون بيضة سنوياً.. محافظ الغربية يتفقد مشروع إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم

/693756/70-مليون-بيضة-سنويا-محافظ-الغربية-يتفقد-مشروع-إنتاج-البيض-بقرية-كفر-الشيخ-سليم

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مشروع محطة إنتاج البيض، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام، بقرية كفر الشيخ سليم في طنطا.

دوت الخليج

يرافقه اللواء حسين الجندي السكرتير العام، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا.

مكونات المحطة

تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية 110 مليون جنيه.

انتاج 70 مليون بيضة سنوياً

وكان مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا، قد حقق نسبة إنجاز بالأعمال بالمشروع وصلت لـ ٩٢٪، في عام 2021 وهوأحد أهم المشاريع الإنتاجية التى تعمل المحافظة على الانتهاء منها، إذ تهدف المحافظة من خلاله إلى إنتاج ٧٠ مليون بيضة فى العام لتحقق بذلك الاكتفاء الذاتى من إنتاج البيض، يتكون المشروع من ٨ عنابر (٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض)، يتكون كل عنبر من ٣ خطوط إنتاج، وتقام المحطة على مساحة ١٤ قيراطا بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه، كما أن المشروع تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الألمانية ذات التقنية العالية التى تضمن إنتاج بيض ذى جودة عالية، بالإضافة إلى تزويد المحطة بألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس.