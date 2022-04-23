طارق لطفي يكشف استعداداته لـ «جزيرة غمام»: يتسرسب منه الشر ومستوحى من كتب السحر

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دوت الخليج يرصد تفاصيل استعداد طارق لطفي لمسلسل جزيرة غمام

خلدون مسلسل جزيرة غمام

قال الفنان طارق لطفي حول استعداده لشخصية خلدون: “تحضيري للشخصية كان مهما بداية من الشكل، الشعر وطريقة الغرة للأمام التي لديها دلالة معينة مع الشارب المرفوع إلى أعلى، والوشوم المرسومة إلى جانب العين وهي رموز سحرية استوحيناها من كتب السحر.. بالنسبة لي كان مهما صوت خلدون كيف سيكون”.

وتابع طارق لطفي الذي جسد شخصية خلدون خلال أحداث مسلسل “جزيرة غمام”: “عليه أن يستخدم صوت يشعرك أنه يهددك طوال الوقت حتى وإذا كان مبتسما، وصلت إلى طبقة واستقرينا عليها وعلى طريقة أداء خلدون أنه لا يظهر الشر على وجهه ولكنه يتسرسب بهدوء ويؤثر على كل الأشخاص.. وأخذنا وقتا للتحضير واختيار الملابس”.

طارق لطفي مسلسل جزيرة غمام

وقال أيضًا عن ملابس الشخصية: “البالطو الذي يظهر به خلدون أغلب الوقت كان من اختيار المخرج حسين المنباوي”، ويشار أن أحداث مسلسل "جزيرة غمام" تدور حول نبوءة الشيخ المتصوف مدين للجزيرة التي تبدأ في التحقق بعد وصول خلدون والعايقة مع مجموعة من الغجر للجزيرة.

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“جزيرة غمام” من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك طارق لطفي في بطولة العمل عدد من النجوم منهم مي عز الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي ميار الغيطي، مع ظهور خاص لـ وفاء عامر وعبد العزيز مخيون.

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وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام، يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية طوال أيام رمضان في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الساعة 2:15 دقيقة صباحًا وتأتي الإعادة الثانية الساعة 4:15 مساءً في اليوم التالي، بجانب عرضه عبر منصة Watch IT واتش ات الرقمية.