/693751/ضبط-3000-كرتونة-شاي-مجهولة-المصدر-بالمنوفية

تابع إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على حقوق المواطنين.

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أسفرت الحملات عن ضبط 6 طن أرز ، 2 طن لحوم مجمدة ، 150 طن بلاستيك خام ، 6 طن شاي بعضها مجهولة المصدر والبعض الأخر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بـأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق .

خلال يوم واحد تم تحرير (146)

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه خلال يوم واحد تم تحرير (146) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية ميت خاقان لحيازته كمية قدرها 6 طن أرز بدون مستندات وغير متداولة للجمهور بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالأسواق ، كما تم تحرير محضر جنح تلا ضد صاحب ثلاجة بيع لحوم بناحية بابل لحيازته كمية قدرها 2 طن لحم جاموسي مجمد بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق .

كمية قدرها 3000 كرتونة شاي مجهولة المصدر

وأضاف " الجمال " أنه تم تحرير محضرين جنح الباجور بناحية بي العرب أحدهما ضد صاحب مصنع بلاستيك لحيازته كمية قدرها 150 طن بلاستيك خام غير مدون عليها بيانات ( غش تجاري) ، والآخر ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحيازته كمية قدرها 3000 كرتونة شاي مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول للجمهور .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.