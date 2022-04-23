/693750/النائب-عمرو-السنباطي-إعلان-الرئيس-استكمال-مشروع-حياة-كريمة-رغم-التحديات-انحياز-للبسطاء-و-دعم-للعدالة-الاجتماعية

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أن ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن الدولة المصرية ماضية في مشروع "حياة كريمة " رغم كافة التحديات ،يؤكد اصرار الدولة بقيادة الرئيس على تحقيق العدالة الاجتماعية و الانحياز للبسطاء، خاصة و ان المشروع يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري.

دوت الخليج

السنباطي: الجمهورية الجديدة ليست مجرد انتقال للعاصمة الأدارية الجديدة و إنما ترجمة لفكر جديد

وقال السنباطي، إن تصريحات الرئيس خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي تتسم بالمصارحة و المكاشفة، و عرض الحقائق امام الرأي العام بكل شفافية، موضحا أن الرئيس قال لشعبه من البداية أن التحديات أكبر من أى رئيس أو حكومة، وانها ليست أكبر من شعب مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس صارح الشعب عندما تحدث عن الاقتصاد المصري، و كيف تأثر سلبا بتداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا، خاصة و انها صدمات واجهها الاقتصاد الواحدة تلو الاخرى، و لكنه تمكن من الصمود واستطاع امتصاص الصدمات، وحقق معدل نمو مناسبا في وقت حققت فيه دول اخرى معدلات نمو سالبة .

وأشاد النائب عمرو السنباطي بما اعلنه الرئيس حول الحاجة إلى حوار سياسي، يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدا ان ذلك يعكس حرص الرئيس الى الاستماع لكافة القوى ، خاصة و ان الجمهورية الجديدة ليست مجرد انتقال عاصمة ادارية جديدة، و انما اتباع فكر جديد حدده الرئيس في وقت سابق ، عندما قال انها جمهورية الحلم والأمل، العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الفاشلة، المسالمة وليست المستسلمة.

وقال السنباطي، “أن المواطن يجب ان يشارك في مواجهة التحديات و ان يكون طرفا فاعلا على سبيل المثال في حل المشكلة السكانية ، موضحا ان ما قاله الرئيس السيسي حول ان الدولة تسابق الزمن لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني"، يضع مسئولية على المواطن ايضا فلا يمكن ان تؤتى جهود الدولة ثمارها، دون مشاركة المواطن في وضع الحلول المناسبة للمشكلة خاصة و انه احد اهم اطرافها .

وتابع عضو مجلس النواب، “أن المصارحة و الشفافية كانت واضحة منذ بداية حكم ألرئيس السيسي و ما قلبها ، حيث صارح الشعب بمخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف سيناء بشكل كبير بحديثه عن مخططات ما قبل قبل 2011 بست سنوات، و اشار السنباطي الي ان الدولة المصرية نجحت في مواجهة الارهاب بتكاتف المؤسسات لافتا الى اهمية استكمال محاربة الفكر المتطرف الذي يغذى عقول اصحاب هذه الجماعات و من ينضمون أو ينتمون لهم “.