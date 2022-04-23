/693746/المنوفية-ترفع-درجة-الإستعداد-القصوى-لاستقبال-شم-النسيم-وعيد-القيامة-المجيد

شدد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعداداُ لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

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فيما قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية للأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكداً بأن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة

حيث أكد خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم ، حيث تم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية ، وكذا تم تكثيف الرقابة علي أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة ، مضيفاً أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدي إستيفاء الأماكن للإشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها ، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق ، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية ، وكذا تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس ورفع كفاءة المتنزهات .