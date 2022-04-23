/693743/الطلاب-الحفظة-المجازين-لمجمع-القرآن-الكريم-يزورون-متحف-الشارقة-للحضارة-الإسلامية

قام الطلاب الحفظة المجازين بالتسجيل في الدفعة الثانية لمجمع القرآن الكريم بالشارقة والذين تم تخريجهم مؤخرا، لزيارة لمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

دوت الخليج

الطلاب قاموا بالتعبير عن تقديرهم وإعجابهم بالصروح والمنشآت الفخيمة التي تذخر بها الشارقة.

وتوجه طلاب المجمع بوافر شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة(حفظه الله ) مؤسس وراعي هذه الصروح والمنشآت العلمية والتاريخية والدينية القيمة.

الطلاب الحفظة المجازين لمجمع القرآن الكريم يزورون متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

وأبدى الخريجون سعادتهم بزيارة الشارقة ووقوفهم على كنوز معرفية متعددة في مختلف المجالات الدينية والتراثية ولاسيما تاريخ وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة. وطاف طلاب المجمع على أقسام وصالات متحف الحضارة الإسلامية وقاعاته، حيث تعرفوا بصالة أبوبكر للعقيدة الإسلامية على معلومات دينية ثرة في العبادات والتفاسير وبعض المخطوطات والمجسمات.

كما قام الطلاب بزيارة صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا والتي تعرض إنجازات علماء المسلمين وإسهاماتهم العظيمة في الحضارة الإنسانية في الطب والعلوم والهندسة وغيرهان وذلك بجانب زيارتهم لصالة الفنون الإسلامية 1 والتي تضم الأعمال الفنية.وغيرها من قاعات وصالات المتحف.