غدا.. ارتفاع بالحرارة وطقس حار على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 9 درجات.
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