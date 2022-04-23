بالصور .. ”أفطر .. واكسب معلومة ” مبادرة من المتطوعين لدى صندوق...

توزيع عصائر وتمور فى أشكال " فوانيس رمضان " على الصائمين من ابتكار المتطوعين ..ومعلومات عن حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش "

" ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان .. ابتسامة طفلك لا تطفيها بالمخدرات"

حرص المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على إطلاق مبادرة تحت عنوان " أفطر واكسب معلومة " من خلال التواجد في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة قبل موعد الإفطار لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين في أشكال فوانيس رمضان .

تتضمن مبادرة المتطوعين لدى صندوق مكافحة توزيع عصائر وتمور على الصائمين فى أشكال عبارة عن "فوانيس رمضان " من ابتكار المتطوعين وتتضمن معلومات عن المرحلة الجديدة التي أطلقها الصندوق من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان " المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش "بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي للتوعية بأضرار الإدمان والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي .

كما تتضمن بعض المعلومات عن أضرار تعاطى المخدرات والتدخين .. ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان .. ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات.. بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير "

وجدير بالذكر أن السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وخلال فعاليات إطلاق الحملة ،تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات‪.

تدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي علي عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين والسائقين .. وبين بداية الرحلة و الإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح في نهاية الإعلان ممسكا بيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" .. أنت أقوى من المخدرات‪ ".

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق لديه 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية وأن هؤلاء الشباب يتم تدريبهم على كيفية إعداد برامج وتنفيذ الأنشطة المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لافتا الى أن هناك تفاعلا كبيرا مع إطلاق المرحلة الجديدة من حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة