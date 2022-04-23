السفير المصري في مالابو يلتقي السيدة الأولى لجمهورية غينيا الاستوائية

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، السيدة الأولى لجمهورية غينيا الاستوائية Constancia Mangue de Obiang، حيث أشادت السيدة الأولى بجهود تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية وما وصلت إليه من مراكز متقدمة في شتى المجالات، مثنية في هذا الصدد على الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المعنية بالمرأة في مصر. وأشارت إلى اهتمامها الخاص بمجالات رعاية المرأة والطفولة وترأسها عددًا من المنظمات غير الحكومية؛ من بينها مؤسسة FCMNO الغينية المعنية برعاية المرأة، ومؤسسة CANIJE الغينية العاملة في مجال الطفولة.

ومن جانبه، استعرض السفير المصري الأنشطة التي يقوم بها المركز القومي للمرأة في مصر في مجالات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك مجالات الحماية وتكافؤ الفرص. كما استعرض الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر، والمبادرات المتعددة التي يطلقها في مجالات تمكين الفتيات ومكافحة التنمر ومناهضة زواج الأطفال، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال المشردين وآليات وسياسات مناهضة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، حيث أعربت السيدة الأولى عن تطلعها إلى تعزيز التعاون في تلك المجالات مع مصر.