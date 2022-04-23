القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد ، جاء نصها : قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..

بأصدق مشاعر المحبة والتقدير يسعدنى أن أبعث لقداستكم مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

ومع الإحتفال بهذه المناسبة المقدسة والتى تتزامن مع شهر رمضان المبارك تتجلى على أرض مصرنا الغالية نفحات نورانية تدعم مسيرة الوطن وتبارك جهود أبناءه المخلصين مسلمين وأقباط وتحمى وحدة نسيجهم الوطنى وتعلى قيم التسامح والإخاء مع شعوب الإنسانية .

كما أود أن أعرب لقداستكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية وبعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصرى وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضارى المجيد .. حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود وكل عام وقداستكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للبابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .