القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.





وإلى نص البرقية:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعياً الله العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن وشعبه العظيم بالعزة والكرامة والرفعة.

إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنى يمثل فى وجدان كل مصرى رمزاً لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبناءه، وقدرتهم على صنع المستحيل؛ لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطنى.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم للمهام والمسؤوليات التى يحملون أمانتها، محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات طموحة، متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، لتظل القوات المسلحة عينا ساهرة على حماية الوطن ومقدساته ووحدة وسلامة أراضيه.

حفظكم الله قائداً شجاعاً لمسيرة الوطن وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر،، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.