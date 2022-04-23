عاجل.. السيسى يوفد مندوبين لتهنئة البابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحمد على رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين الأرثوذوكس بعيد القيامة المجيد، وحضور الاحتفال المقام بها.





كما أوفد الرئيس السيسى، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد القيامة المجيد، وهم: أحمد الأنصارى أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وعبدالعزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، ومحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذوكس، وأحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى الكنيسة الأسقفية. وأوفد الرئيس السيسى، اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد القيامة المجيد، وهم: لواء شرطة محمد الحلو إلى طائفة الروم الأرثوذوكس، ولواء شرطة محمد محمد عمر إبراهيم الحلو إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة إبراهيم محمد حجازى حجازى إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة أيمن إبراهيم محمد عمر إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، ولواء شرطة هشام السيد أحمد حسين شامل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة محمد إبراهيم بسيونى طالب إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، ولواء شرطة محمد إبراهيم بسيونى طالب إلى طائفة الأقباط الأدفنتس السبتيين.

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