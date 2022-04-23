مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - ووجهت الهيئة، بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتى:-

أولا: القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25-4-2022 إلى 11-5-2022 بعدد 4 قطارات ثالثة مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهى كالتالى: -

قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة - أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25-4-2022 الى 10-5-2022

قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان - القاهرة، يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26-4-2022 الى 11-5-2022.

قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة - أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27-4-2022 الى 10-5-2022.

قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان - القاهرة، يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28-4-2022 الى 11-5-2022.

قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية - أسوان، يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30-5-2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30-5-2022.

قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان - الإسكندرية، يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29-4-2022 و5-5-2022 فقط على أن ينتهى يوم 29-4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: قطارات ذات تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27-4-2022 إلى 11-5-2022 بعدد 4 قطارات تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهى كالتالى:-

قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27-4-2022 إلى 10-5-2022.

قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة، يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28-4-2022 الى 11-5-2022.

قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40.

قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة، يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28-4-2022 الى 11-5-2022.

وبذلك يكون تم إضافة 64 قطارات مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 116 قطارا.

ثالثا: قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة