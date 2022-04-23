/693752/رئيس-الشيوخ-مهنئا-المصريين-بعيد-القيامةنسعد-فيه-بوحدتنا-الوطنية

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة للمجلس اليوم السبت تواكبت مع بدايات مراسم إحتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة غداً الأحد .

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة قائلا:"فبإسمى وبإسمكم جميعاً أتقدم لهم بالتهنئة ، وأطيب التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحدتهم الوطنية .

ولفت إلى أنه كما يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى إحتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة ، من يد المُحتل ، بعد نضال عسكرى مشهود وضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان ، وبعد نضال سياسى ودبلوماسى .

رئيس الشيوخ مهنئا المصريين بعيد القيامة"نسعد فيه بوحدتنا الوطنية"

واختتم حديثه بقوله:" فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء ، والتهنئة للشعب المصرى العظيم ، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تُهل علينا" .