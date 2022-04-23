/693748/ضبط-تجار-يقومون-بتجميع-محصول-القمح-من-المزارعين-بصورة-غير-قانونية-بالمنوفية

كشف اليوم إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 2 من تجار تجميع غلال القمح يقومون بتجميع المحصول من المزارعين بصورة غير قانونية وبالمخالفة للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن والتى سبق وتم الإعلان عنها، يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مكثفة لإحكام الرقابة والسيطرة على منظومة التوريد، حيث تم مصادرة تلك الغلال وجارى توريدها إلى الشون والصوامع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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هذا وقد شدد محافظ المنوفية بأنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والتجار المعتمدين مع التأكيد على استلامهم إيصال التوريد من الجمعية الزراعية التابع لها أو من التجار المعتمدين، على أن يتم توريد الكميات وفقاً للحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

عملية التوريد هذا العام تعد مهمة قومية وموسماً استثنائياً

وقد أكد محافظ المنوفية بأن عملية التوريد هذا العام تعد مهمة قومية وموسماً استثنائياً للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

يتابع بنفسه إنتظام عمليات استلام الأقماح

ولفت محافظ المنوفية، إلى أنه يتابع بنفسه إنتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء إنطلاق موسم التوريد وحتى الآن ما يقرب من (300) طن قمح.