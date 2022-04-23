/693747/تشكيل-لجنة-للتفتيش-على-مستشفى-سمسطا-ببنى-سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية.

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وفي هذا السياق شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة الأستاذ ناصر سيف النصر لجنة من التفتيش الإداري والمتابعة؛ للمرور على مستشفى سمسطا المركزي؛ للوقوف على انتظام سير العمل والانضباط الإداري، حيث تم المرور على قسم الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والنساء والتوليد والباطنة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم وتوافر الخدمات الصحية للمواطنين، كما تم المرور علي المطبخ الخاص بالمستشفى، والتأكد من النظافة العامة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

تم متابعة القافلة الطبية والعلاجية

وفي سياق متصل تم متابعة القافلة الطبية والعلاجية بالوحدة الصحية لقرية مازورة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا" والتي تضم عدة تخصصات (أطفال-جلدية- أنف وأذن – رمد - معمل تحاليل - صرف الأدوية بالمجان) علاوة على تحويل عمليات جراحية بالمجان وإلقاء ندوات تثقيفية.

برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل

ومن جانبها قامت الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل حيث قام مجلس قروي بدهل بتمهيد وتسوية طريق منشأة أبو مليح وصيانة الإضاءة بمدخل القرية، بينما قام مجلس قروي مازورة برفع كفاءة الإنارة بالقرية، فضلا عن صيانة وتركيب أكتر 50 كشافا بمناطق متفرقة من شوارع المدينة والقرى.