إسكان الشيوخ تناقش مد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين في جميع المناقصات والمشروعات القومية «صور»

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تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد المنزلاوي بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية، بالاشتراك مع مكتب لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

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