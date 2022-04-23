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إسكان الشيوخ تناقش مد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين في جميع المناقصات والمشروعات القومية «صور»

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تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد المنزلاوي بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية، بالاشتراك مع  مكتب لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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