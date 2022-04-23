/693742/جيانا-فاروق-البطلة-الاولمبية-فى-الكاراتيه-توجه-رسالة-مؤثرة-للجمهور-المصري-بعد-الإعتزال-الرسمي-صور

أعلنت البطلة الاولمبية فى الكاراتيه جيانا فاروق على صفحتها الشخصية الإعتزال الرسمي، حيث وجهت رسالة مؤثر للجمهور المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جيانا فاروق عبر حسابة الرسمي "انستجرام"، بعد رحلة دامت ٢١ سنة بعلن اعتزالى لعبة الكاراتية بعد ما قدمت لبلدى و شعبى كل اللى اقدر عليه بس انا مؤمنة ان الحياة مراحل و يمكن دى نهاية مرحلة الكاراتية بالنسبالى بس بداية حياة جديدة مليانة طموحات و اهداف جديدة شكرا لكل الناس اللى دعمتنى

وتابعت:" شكرا لمدربينى و جميع مدربين و حكام و ايداريين الكاراتية شكرا للنادى الاهلى و الجهاز الفنى به شكرا وزارة الشباب و الرياضة

وأختتمت:" شكرا اللجنة الاولمبية المصرية شكرا شركة روابط الرياضية شكرا لجمهور مصر العظيم".

وذلك بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية والاولميية، قررت جيانا فاروق بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه .

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

وكان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، منح المدرب البرتغالي على راحة سلبية لحين الفصل في شكوى مصر للفيفا لإعادة مباراتها مع منتخب السنغال المؤهلة لكأس العالم 2022.

فشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.