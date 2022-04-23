/693736/حبس-رجل-وسيدة-تسببوا-فى-قتل-شاب-بـ-طوبة--بالغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، تجديد حبس رجل وسيدة المتهمين بالتسبب فى قتل شاب برشقه بـ "طوبة" في الرأس خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة القضية.

دوت الخليج

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز طنطا، عن بلاغ بمقتل شاب يدعي "إبراهيم طارق" بقرية دفرة التابعة للمركز، بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهما.

مقتل الشاب أثناء مشاهدته مشاجرة فأصابته في رأسه طوبة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الشاب أثناء مشاهدته مشاجرة فأصابته في رأسه طوبة أدى إلى وفاته في الحال، وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز.

تورط رجل وسيدة من المشاركين فى المشاجرة فى مقتل الشاب

وتبين من التحريات والاعترافات تورط رجل وسيدة من المشاركين فى المشاجرة فى مقتل الشاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم صدر القرار المتقدم.