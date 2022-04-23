/693733/وزيرة-التضامن-أمام-مجلس-الشيوخ-نعلن-بشكل-دورى-عن-كل-التبرعات-التى-تحصل-عليها-الجميعات-الأهلية
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جمع التبرعات او الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون ، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل أو التبرعات.
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و لفتت القباج، إلى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة، مضيفة:" مصادر التمويل محكومة و الترخيص يتم قبل جمع الأموال و الاشراف.
وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: نعلن بشكل دورى عن كل التبرعات التى تحصل عليها الجميعات الأهلية
و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: " و يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات "
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: " يجب أن ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة و أنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الازمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم و الحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي و انما اصبح التمويل و المساعدات تصل للمحافظات و ليس القاهرة فقط " .
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: أكبر تمويل انفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم انفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا ووصل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، مضيفة: " و لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي .
وقالت القباج " العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات باليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء.
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