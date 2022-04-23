/693732/مصرع-وإصابة-12-شخص-اثر-انقلاب-اتوبيس-اسفل-كوبري-جيهان-بالمنوفية

شهدت مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية حادث مروع اثر انقلاب أتوبيس ركاب أسفل كوبري جيهان التابع للمركز وعلى أثره لقيت سيدة مصرعها وأصيب ١٨ أخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفي قويسنا المركزي لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

دوت الخليج

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أسفل كوبري جيهان اتجاه القاهرة في محيط دائرة القسم.

عربات الإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية

وعلى الفور انتقلت عربات الإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث للوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة سبب وقوع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين :

أكد مصدر مسئول أن مستشفى قويسنا المركزي استقبلت 19 حالة من حادث أتوبيس كوبري جيهان من بينهم حالة وفاة واحدة لإمرأة تبلغ من العمر 37 عام وتدعي "ع.و.ا " وأكد المصدر أنها توفيت قبل دخولها المستشفي وتم تحويلها للطب الشرعي.

وباقي الحالات بهم إصابات متنوعة وهم :

"أ.ن " 28 عام، ومقيم ببركة السبع، ومصاب بسحجات وكدمات

"م.ح" 39 عام مقيم بقرية مليج، مصاب بكدمات وسحجات

" ع.أ.ع" 28 عام مقيم بقرية مليج مصاب بكدمة بالعمود الفقري

"أ.ص.ع" 32 عام من قرية مليج، مصاب كدمات وسحجات.

"م.إ.ا" 37 عام، مقيمه بقرية مليج، مصابة سحجات وكدمات،

"هـ.ع.أ" 32 عاما مقيمه مليج، مصابه بسحجات وكدمات،

"د.ع.د" 38 عاما، مقيمة بمليج، مصابة سحجات وكدمات

"ح.م.هـ" 44 سنة، مقيمة بمليج، مصابة بسحجات وكدمات

"ن.أ.ف" تبلغ من العمر 42 عام مقيمة بمليج مصابة بسحجات وكدمات

"ع.ع.ش" 34 عام، مقيمة بمليج، مصابة بسحجات وكدمات

"أ.م.ا" 34 سنة مقيمة بقرية مليج، مصابة بسحجات وكدمات

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.