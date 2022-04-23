/693731/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-تحرير-سيناء

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ 40 لتحرير سيناء.

دوت الخليج

وقال رئيس الشيوخ: تواكب تواكب انعقاد هـذه الجلسـة مـع بـدايات مراسم إحتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصـر بعيـد القيامـة غدا الأحد فبإسـمى وبإسـمكم جميعـاً أتقـدم لهم بالتهنئـة وأطيب التمنيات بعيـد سـعيد يسعد فيـه المصريون جميعا بوحدتهم الوطنية.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

وتابع عبدالرازق: كما يتواكب انعقاد هـذه الجلسـة بذكرى إحتفـال مصر بذکری تحرير سيناء الطاهرة، من يد المحتـل بعد نضال عسكري مشهود وضـحى فيـه أبطالنـا رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان، وبعد نضال سیاسی ودبلوماسی من فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء.

رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الإنعقاد 15 مايو المقبل

هذا و رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 15 مايو.

وذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت، طلب نائبة التنسيقية سها سعيد بشأن تبرعات الجمعيات الأهلية، ورفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدى الدين حسيبو، فى واقعة اصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام الذى طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.