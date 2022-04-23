/693729/عصام-العمدة-رسالة-شيخ-الأزهر-حاسمة-لمنع-استغلال-حرية-التعبير-للإساءة-للمقدسات-والرموز-الدينية

دوت الخليج

وأشاد " العمدة " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الدكتور أحمد الطيب خلال اللقاء خاصة اشادته بمتانة العلاقات المصرية البريطانية وتطورها خاصة في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، والتضامن من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا وتأكيد فضيلة الامام الأكبر للوزير البريطانى على أننا عانينا في الشرق من أفكار الجماعات المتطرفة وشرورها، حيث حاولت هذه الجماعات تخريب العلاقات السوية بين الشرق والغرب.

عصام العمدة: رسالة شيخ الأزهر حاسمة لمنع استغلال حرية التعبير للإساءة للمقدسات والرموز الدينية

وقال النائب عصام العمدة إن الدكتور أحمد الطيب كان صريحاً وواضحاً عندما شدد خلال اللقاء على أن الجماعات الإرهابية ليست نتاجا للإسلام أو المسيحية أو أي دين بعينه، ولكنها نتاج مواءمات سياسية جعلتها قادرة على النمو والوقوف حتى أصبحت بالشكل الذي نراه اليوم.

وأنه لا توجد قائمة لحقوق الإنسان يتفق عليها الناس جميعا، ولكن هناك بعض القواعد العامة التي يتفق عليها الجميع، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي قد تختلف فيها الرؤى كليا بين الشرق والغرب، مثل الشعارات الغربية كحرية التعبير، والتي يتم ترويجها على أنها حقوق إنسان من جانب ثم يتم استغلالها للإساءة للمقدسات والرموز الدينية بشكل صريح من الجانب الآخر وهو أمر مرفوض.

ونوه الى تأكيد فضيلة الامام الاكبر بأن خير مثال على ذلك هو حادث السماح للمتطرفين من حملة الفكر الإرهابي في السويد بحرق المصحف الشريف، والسماح لهم باستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، ووضع المسلمين في موقف رد الفعل ثم وصفهم بالتطرف والإرهاب حينما يخرجون سلميا للتعبير عن رفضهم لهذه الأفعال الاستفزازية، وهذا بالنسبة لنا ديكتاتورية الفوضى، وكذلك المقاومة الفلسطينية التي يعتبرها الغرب إرهاب، هي بالنسبة لنا مقاومة مشروعة، وحق أصيل لهذا الشعب العربي الأعزل الذي ذاق الأمرين طوال أكثر من سبعين عاما.

واعتبر النائب عصام العمدة تأكيد الوزير البريطانى بتقدير المملكة المتحدة لدور الأزهر في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، والذي تسعى بعض الجماعات المتطرفة لاختطافه بمثابة دليل قاطع على نجاح الرسالة العالمية للأزهر الشريف فى تقديم الصورة الصحيحة للدين الاسلامى للعالم كله