/693728/النائب-نبيل-دعبس-بمناقشات-تبرعات-الجمعيات-الأهلية-الرقابة-الصارمة-ضرورة-للحسم-مع-تمويلات-الخارج

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ملف الجمعيات الأهلية ملف هام جدا يرتقي لملف الأمن القومي بل هو بالفعل ملف أمن قومي، خاصة في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الأهلية لأغراض وأجندات معينة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

النائب نبيل دعبس بمناقشات "تبرعات الجمعيات الأهلية":الرقابة الصارمة ضرورة للحسم مع تمويلات الخارج

وكشف دعبس، عن أن التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتي تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كانت موجه لأغراض سياسية حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الأموال لأغراض سياسية سواء للصرف علي المظاهرات أو للصرف علي الانتخابات النيابية والبرلمانية من أجل تنفيذ أجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة، لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف أمن قومي.

وطالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأن يكون هناك ممثلا بمجالس إدارات الجميعات التي تتلقي تمويلا من الخارج من جهاز الأمن الوطني أو الرقابة الإدارية أو الأمن القومي لأن بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا علي ضبط أمورها من ناحية الأوراق بحيث لا يتم إدانتها بشيء لذلك لابد من عضو من تلك الأجهزة في مجالس إدارة تلك الجمعيات.

كما طالب دعبس، بأن يتم تخصيص 70 % من الأموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية ومنها توصيل مياة الشرب والكهرباء والرصف للقري المحرومة وغيرها من الأمور الخيرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

كما طالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأن يتم نشر كل الأموال المحولة من الخارج لأي من الجمعيات بوسائل الإعلام كنوع من أنواع الشفافية وكذلك طريقة انفاق تلك الأموال وفي أي من المشروعات.