برفقة أسرته.. خطيبة محمد رشاد تحتفل بالأجواء الرمضانية

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دوت الخليج يرصد احتفال غادة فتحي بالأجواء الرمضانية

خطيبة محمد رشاد

ظهرت غادة فتحي في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة حماتها، وعائلة خطيبها.

وعلقت خطيبة محمد رشاد على الصور قائلة: «ربنا يحفظكوا ويخليكوا لينا يارب»، ليرد عليها الفنان محمد رشاد، في التعليقات ويكتب: «ربنا يباركلي فيكم و ميحرمنيش منكم أبدًا».

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال محمد رشاد هي أغنية “ربنا يكفينا” التي يغنيها برفقة مروة نصر على طريقة الديو وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغاني محمد رشاد

يشار أن أغنية ربنا يكفينا من إنتاج وكلمات محمد علام ولحنها مصطفي شكري ومن توزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.

ومن ناحية أخرى، كان قد وجه محمد رشاد رسالة رومانسية إلى خطيبته غادة فتحي، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من خلال نشره صورة تجمعهما وعلق عليها قائلًا: “انت عمري”.

جدير بالذكر أن محمد رشاد أعلن ارتباطه في شهر ديسمبر الماضي وذلك عقب انفصاله عن زوجته الأولى الإعلامية مي حلمي، دون أن يحدد اسم خطيبته أو حبيبته الجديدة.

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ويشهد موسم رمضان 2022، مشاركة الفنان محمد رشاد في التمثيل بجانب الغناء من خلال مسلسل ملف سري الذي يلعب بطولته الفنان هاني سلامة، حيث طرح أغنية “بعد الفراق” ضمن أحداث المسلسل.

“بعد الفراق” من كلمات سامح فرج، ولحنها إسماعيل عبده، والتوزيع الموسيقي لـ جمال فتحي، وقبلها طرح أغنية بعنوان “ابن الأصل” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، ‎توزيع عمرو صلاح.

وكانا قد تصدر الثنائي محمد رشاد ومي حلمي التريند بعد حضورهما مهرجان الأفضل لعام 2021 وشهد هذا الحفل أول ظهور بين محمد رشاد ومي حلمي بعد الطلاق ورفضت مي حلمي الحديث عنه وقتها بجانب رفضت تشبيهها بخطيبته الجديدة غادة فتحي.