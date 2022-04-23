/693722/رئيس-الوزراء-يختتم-زيارته-لمدينة-العاشر-من-رمضان-بتفقد-الأعمال-الإنشائية-لمصنع-نفرتاري-لإنتاج-السجاد-الميكانيكى

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي زيارته للمنطقة الحرة بمدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع نفرتاري لإنتاج السجاد الميكانيكي، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، حيث استمع إلى شرح من صلاح عبد العزيز عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، حول نشاط عمل المجموعة.

دوت الخليج زيادة عدد العاملين بمجموعة "النساجون الشرقيون" إلى 20 آلف عامل وتحقيق مبيعات بـ 11,4 مليار جنيه العام الماضى منها 6 مليارات تصدير وخلال الجولة، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون أن مصنع نفرتاري يحتوي على 22 "نول"، بالإضافة إلى مصنع تجهيز، وذلك باستثمارات تقدر بأكثر من 760 مليون جنيه، مؤكداً أن التوسعات الجديدة للمجموعة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث سيوفر المصنع الجديد 600 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توجيه معظم انتاجه للتصدير، وذلك ضمن خطة المجموعة الطموحة لاستثمار ملياري جنيه لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا في إنتاج السجاد. واستعرض صلاح عبد العزيز عبد المطلب، أهم الاستثمارات التي قامت المجموعة بتنفيذها خلال العام الماضي، موضحا أنه تم إنشاء خط لإنتاج خيوط البوليستر وماكينات لخطوط التجهيز الخاصة بها، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، فضلاً عن إضافة أنوال جديدة متطورة تكنولوجياً، بتكلفة استثمارية 440 مليون جنيه، مما ساهم في زيادة عدد العاملين بالمجموعة إلى 20 آلف عامل، حيث تم توظيف ١٣٠٠ عامل جديد خلال العام الماضي فقط، وزيادة إنتاج الشركة إلى 68 مليون متر مربع من السجاد، بمبيعات تقدر بنحو 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، منها ٦ مليارات جنيه للتصدير، مضيفاً أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة الوصول بحجم الانتاج إلى نحو 100 مليون متر مربع.

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