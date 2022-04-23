برقيات تهنئه من وزير الداخلية للرئيس السيسى ووزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. توفيق:عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ومصرنا عزيزة آمنة

/693745/برقيات-تهنئه-من-وزير-الداخلية-للرئيس-السيسى-ووزير-الدفاع-ورئيس-الأركان-بمناسبة-ذكرى-تحرير-سيناء-توفيقعاشت-القوات-المسلحة-درعا-وسيفا-للوطن ومصرنا-عزيزة-آمنة

دوت الخليج

جاء بها:- بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء يسعدنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ومصر فى عزةٍ ورخاء، مؤكدا إن هذه الذكرى الخالدة لتحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك .. وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أى إحتلال أو عدوان .. تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته،حفظكم الله سيادة الرئيس .. وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والنماء .

برقيات تهنئه من وزير الداخلية للرئيس السيسى ووزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعينلعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد . متابعا:"إننا نحتفل بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة والعطاء ..والتى مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير ثرى الوطن المقدس من دنس الإحتلال والعدوان . عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وإزدهار .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،