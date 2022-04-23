الكنيسة الأرثوذكسية تقصر التهانى بعيد القيامة على قداس اليوم تقديرا لصوم رمضان

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، عن استقبالها تهانى عيد القيامة اليوم فقط.

وأوضحت فى بيان رسمى لها، "نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاة للظروف الصحية الحالية وتقديرًا لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقى تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء اليوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والاتصالات التليفونية، وبرقيات التهنئة". واختتمت البيان "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة، وكل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام".

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