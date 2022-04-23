القوات المسلحة المصرية تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء نصها:" قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبأصدق مشاعر المحبة والتقدير يسعدنى أن أبعث لقداستكم مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بكل الخير واليمن والبركات".

وأضاف وزير الدفاع خلال نص البرقية :"مع الاحتفال بهذه المناسبة المقدسة والتى تتزامن مع شهر رمضان المبارك تتجلى على أرض مصرنا الغالية نفحات نورانية تدعم مسيرة الوطن وتبارك جهود أبناءه المخلصين مسلمين وأقباط وتحمى وحدة نسيجهم الوطنى وتعلى قيم التسامح والإخاء مع شعوب الإنسانية ، كما أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية وبعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصرى وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضارى المجيد ،حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود وكل عام وقداستكم بخير ".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.