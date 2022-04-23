رئيس الوزراء يختتم زيارته للمنطقة الحرة بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للمنطقة الحرة بمدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع نفرتارى لإنتاج السجاد الميكانيكى، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون.





واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى شرح من صلاح عبد العزيز عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، حول نشاط عمل المجموعة، موضحا أن مصنع "نفرتارى" يحتوى على 22 "نول"، بالإضافة إلى مصنع تجهيز، باستثمارات تقدر بأكثر من 760 مليون جنيه، مؤكداً أن التوسعات الجديدة للمجموعة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث سيوفر المصنع الجديد 600 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توجيه معظم إنتاجه للتصدير، ضمن خطة المجموعة الطموحة لاستثمار مليارى جنيه لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا فى إنتاج السجاد. واستعرض صلاح عبد العزيز أهم الاستثمارات التى قامت المجموعة بتنفيذها خلال العام الماضى، موضحا أنه تم إنشاء خط لإنتاج خيوط البوليستر وماكينات لخطوط التجهيز الخاصة بها، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، فضلاً عن إضافة أنوال جديدة متطورة تكنولوجياً، بتكلفة استثمارية 440 مليون جنيه، مما ساهم فى زيادة عدد العاملين بالمجموعة إلى 20 ألف عامل، حيث تم توظيف 1300 عامل جديد خلال العام الماضى فقط، وزيادة إنتاج الشركة إلى 68 مليون متر مربع من السجاد، بمبيعات تقدر بنحو 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضى، منها 6 مليارات جنيه للتصدير، مضيفاً أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة الوصول بحجم الإنتاج إلى نحو 100 مليون متر مربع.

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