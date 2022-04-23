القابضة للمياه تناشد المواطنين تحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

جدة - نرمين السيد - ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، العملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع أو التوجه لنقاط فورى المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تجنبا لقطع الخدمة بالإجازات والأعياد الرسمية، فى حالة انتهاء الرصيد.





وأشارت الشركة فى بيان لها، اليوم السبت، إلى أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فورى. جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: "القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن".

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