عاجل| حياة كريمة.. توزيع 850 ألف كرتونة ضمن «حملة المليون»

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من 9 آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، ضمن حملة "المليون كرتونة"، حيث تم توزيع أكثر من 850 ألف كرتونة مواد غذائية، على مستوى 24 محافظة من محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

وتواصل فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية فى كل االمحافظات، لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التى تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على الأهالى فى مختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

كما رصدت فرق الرصد الميدانى ردود أفعال المواطنين تجاه تواصل مؤسسة "حياة كريمة" وشبابها المتطوع معهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية فى شهر رمضان، وتستمر مؤسسة "حياة كريمة" بدعم ورعاية الرئيس بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

وتأتى قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" فى إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعى تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كل سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.